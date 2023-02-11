MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde büyük bir felakete yol açan depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yarıyıl tatil süresinin uzatıldığını duyurdu. Öte yandan depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin istedikleri illere nakil yaptırabileceği belirtildi. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında, hangi illerde ve kaç gün tatil edildi? İşte, MEB son dakika açıklaması ve okulların durumu...