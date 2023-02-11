MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki şiddetli Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Bölgede büyük yıkıma neden olan depremler sonrası ülke genelinde okullar tatil edildi. 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken ''Okullar tatil mi, okullar ne zamana kadar tatil oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması ile okullarda tatil kararı alındığını duyurdu. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, kaç gün tatil ve hangi illerde? İşte, MEB açıklaması ile okulların açılacağı tarih...