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Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:56

MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki şiddetli Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Bölgede büyük yıkıma neden olan depremler sonrası ülke genelinde okullar tatil edildi. 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken ''Okullar tatil mi, okullar ne zamana kadar tatil oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması ile okullarda tatil kararı alındığını duyurdu. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, kaç gün tatil ve hangi illerde? İşte, MEB açıklaması ile okulların açılacağı tarih...

MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde büyük bir felakete yol açan depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yarıyıl tatil süresinin uzatıldığını duyurdu. Öte yandan depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin istedikleri illere nakil yaptırabileceği belirtildi. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında, hangi illerde ve kaç gün tatil edildi? İşte, MEB son dakika açıklaması ve okulların durumu...

MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

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MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de okullar bir hafta daha kapalı kalacak.

MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

MEB SON DAKİKA DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 81 il genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, hangi illerde tatil ve kaç gün?

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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