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Haberler Yaşam Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:23 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 00:21

Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli milletvekili danışmanları, milyonluk bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. İddialara göre yalnızca 3 mağdurdan elde edilen vurgun 30 milyon lirayı bulurken, toplam mağdur sayısının 20'yi geçtiği ve dolandırıcılık miktarının 100 milyon lirayı aştığı öne sürüldü. Öte yandan ATV Haber ekibi hem iddiaların odağındaki kişilere hem de mağdur ailelerden birine ulaştı.

Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

ATV Haber'in özel haberine göre; geçtiğimiz günde dolandırıcıların Meclis çalışanlarını hedef alarak sadece 3 kişiyi 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi. Toplam mağdur sayısının 20'yi geçtiği ve dolandırıcılık miktarının 100 milyon lirayı aştığı olayda WhatsApp konuşmaları da soruşturma dosyasına eklendi.

Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

Öte yandan Ankara'nın gündemine bomba gibi düşen olayda hem iddia sahiplerine hem de iddiaların odağındaki kişilere ulaşıldı.

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Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalarda, danışmanlardan 5 milyon liraya kadar para istendiği, karşılığında da düzenli gelir vaat edildiği dikkat çekti. Çetenin ayrıca, daha önce birlikte çalıştıkları yerel medya çalışanlarını da hedef aldığı öğrenildi.

Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

ARAÇ TUZAĞIYLA 5 MİLYONLUK VURGUN

Olaylardan birinde, aracını yenilemek isteyen bir milletvekili danışmanı dolandırıldı. 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracın yerine, 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç alındı. Ancak "şirket üzerine alalım, ucuza gelir" denilerek araç dolandırıcıların aile şirketine geçirildi.

Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

Danışmanın araç ve para kaybı 5 milyon lirayı buldu. Soruşturma şu anda yargıya taşındı ve çok yönlü şekilde devam ediyor. Mağdur sayısının artabileceği belirtilirken, dava dosyasına giren bazı mesajlarda mağdurlara iş ve kazanç vaatleriyle yaklaşılması da dikkat çeken unsurlar arasında.