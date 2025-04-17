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Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
00:21
Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli milletvekili danışmanları, milyonluk bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. İddialara göre yalnızca 3 mağdurdan elde edilen vurgun 30 milyon lirayı bulurken, toplam mağdur sayısının 20'yi geçtiği ve dolandırıcılık miktarının 100 milyon lirayı aştığı öne sürüldü. Öte yandan ATV Haber ekibi hem iddiaların odağındaki kişilere hem de mağdur ailelerden birine ulaştı.