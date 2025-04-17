Meclis çalışanlarına ponzi vurgununda yeni gelişme: Mağdur aile konuştu!

Danışmanın araç ve para kaybı 5 milyon lirayı buldu. Soruşturma şu anda yargıya taşındı ve çok yönlü şekilde devam ediyor. Mağdur sayısının artabileceği belirtilirken, dava dosyasına giren bazı mesajlarda mağdurlara iş ve kazanç vaatleriyle yaklaşılması da dikkat çeken unsurlar arasında.