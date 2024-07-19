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Giriş Tarihi: 19.07.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 17:00

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

Meclis ne zaman tatile girecek sorusu Türkiye gündemini yakından merak eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9. Yargı Paketi ve memur- emekli maaş zammı gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclis normal şartlarda temmuz ayında tatile giriyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, son mesaisi ne zaman? İşte detaylar...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

TBMM tatil takvimi temmuz ayı itibariyle gündemdeki yerini aldı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? İşte 2024 Meclis ne zaman tatile girecek sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

2024 MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
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