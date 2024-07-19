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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
17:00
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
Meclis ne zaman tatile girecek sorusu Türkiye gündemini yakından merak eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9. Yargı Paketi ve memur- emekli maaş zammı gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclis normal şartlarda temmuz ayında tatile giriyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, son mesaisi ne zaman? İşte detaylar...