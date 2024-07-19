MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

TBMM tatil takvimi temmuz ayı itibariyle gündemdeki yerini aldı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? İşte 2024 Meclis ne zaman tatile girecek sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...