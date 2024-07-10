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MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
16:42
MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?
TBMM tatil dönemi araştırılmaya başladı. 9. Yargı Paketi'nde, Torba Yasa'ya ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na kadar birçok önemli konunun görüşüldüğü Meclis'in tatil tarihi araştırılıyor. TBMM gündemini araştıranlar "Meclis ne zaman tatil olacak, ertelendi mi? sorularına yanıt arıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM hangi tarihte kapanacak? İşte, detaylar