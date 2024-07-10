MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?

TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci BirleşimindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.