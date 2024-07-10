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Haberler Yaşam MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:42

MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

TBMM tatil dönemi araştırılmaya başladı. 9. Yargı Paketi'nde, Torba Yasa'ya ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na kadar birçok önemli konunun görüşüldüğü Meclis'in tatil tarihi araştırılıyor. TBMM gündemini araştıranlar "Meclis ne zaman tatil olacak, ertelendi mi? sorularına yanıt arıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM hangi tarihte kapanacak? İşte, detaylar

MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

Meclis tatil takvimi araştırılmaya başladı. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile giren TBMM henüz tatile girmedi. Meclis tatile girmedi ve mesaisine devam ediyor. Türkiye'nin yasama ve karar verme organı TBMM ne zaman tatile girecek?

MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?
TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci BirleşimindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!
AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi içeriği hakkında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bilgi verdi.
Kadınların iki soyadını birlikte kullanabilme hakkından vakıfların vergi muafiyetine yönelik çalışmaya kadar pek çok düzenlemenin yer aldığı 38 maddelik yargı paketinde neler var gündemde!

MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?
Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" dolayısıyla 11 Temmuz Perşembe Genel Kurulda genel görüşme yapılması planlanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 9 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşüldü.Görüşmeler devam ediyor.

MECLİS TATİL TAKVİMİ: Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman kapanacak?
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