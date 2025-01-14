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MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
17:53
MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicilerle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, her hafta büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği ve senaryosunu Fatih Güler ile Yasin Usta'nın kaleme aldığı bu tarihi dizi, 14 Ocak Salı günü yayınlanacak 31. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri, bu heyecan verici bölümü kaçırmamak için araştırmalarına hız verdi. İşte, "Mehmed: Fetihler Sultanı" 31. bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 yeni bölüm linki…