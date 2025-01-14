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Haberler Yaşam MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:53

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı

TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicilerle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, her hafta büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği ve senaryosunu Fatih Güler ile Yasin Usta'nın kaleme aldığı bu tarihi dizi, 14 Ocak Salı günü yayınlanacak 31. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri, bu heyecan verici bölümü kaçırmamak için araştırmalarına hız verdi. İşte, "Mehmed: Fetihler Sultanı" 31. bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 yeni bölüm linki…

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un paylaştığı dizi, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölüm, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, bu hafta da Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan bu bölüm, yine sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performansları ile izleyicileri ekrana bağlamaya devam edecek. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümüne dair detaylar ve izleme ekranı haberin devamında...

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı

MEHMED: FETİHiLER SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 14 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Mehmed, Yeniçeriler arasında alevlenen isyan girişimini sert bir şekilde bastırmış, Orta Ağalardan Ali Haydar'ın liderliğindeki kalkışmayı ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Ali Haydar ve beraberindeki isyancılar, bu kalkışmanın bedelini canlarıyla ödemiştir. Öte yandan Mehmed, Battal ve Bali Bey'e, Payitaht'tan gelen kervana pusu kuranların başlarını almaları için emir vermiştir. Battal ve Bali Bey, bu görevi yerine getirmek üzere yola çıkmışlardır.

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı

Kervanın geçişini engellemek için Eşkiya Dugin ile işbirliği yapan Ferhat, kethüdası Beşir aracılığıyla eşkıyaların bölgede daha uzun süre kalması karşılığında onlara altın göndermiştir. Ancak Battal ve Bali Bey, Dugin'in izini bulmuş, Ferhat'ın kethüdası Beşir'i yakalayarak Sultan Mehmed'in huzuruna çıkarmışlardır. Dugin ve Beşir Ferhat Paşa'yı ele verecek midir? Ferhat Paşa'nın hain olduğu ortaya çıkacak mıdır?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 31. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle ekranı
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