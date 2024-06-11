YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 15. bölüm izle! TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali izle

Konstantinos ise yaşadığı ağır mağlubiyetin altından kalkmak için bir oyun kurar ve dervişlerin üzerine Sfrancis'i gönderir. Konstantinos'un amacı Türklerin burada kök salamayacağını herkese göstermektir. Sfrancis'in hücumu ise Osmanlı'yı üzerine çekmesine sebep olur. Çandarlı, Sfrancis'in üzerine yürür.