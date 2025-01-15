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MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:03
MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, 31. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Diziye olan ilgi giderek artarken, izleyiciler bir yandan da 32. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?