MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Yeniçeriler arasında alevlenen isyan girişimini sert bir şekilde bastırmış, Orta Ağalardan Ali Haydar'ın liderliğindeki kalkışmayı ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Ali Haydar ve beraberindeki isyancılar, bu kalkışmanın bedelini canlarıyla ödemiştir. Öte yandan Mehmed, Battal ve Bali Bey'e, Payitaht'tan gelen kervana pusu kuranların başlarını almaları için emir vermiştir. Battal ve Bali Bey, bu görevi yerine getirmek üzere yola çıkmışlardır.