Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:03

MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, 31. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Diziye olan ilgi giderek artarken, izleyiciler bir yandan da 32. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 32. bölümüne ait fragman, dizi tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan bu tarihsel drama dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları ve görseller görmek isteyen izleyiciler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merakla araştırıyor. İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar...

MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 14 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Yeniçeriler arasında alevlenen isyan girişimini sert bir şekilde bastırmış, Orta Ağalardan Ali Haydar'ın liderliğindeki kalkışmayı ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Ali Haydar ve beraberindeki isyancılar, bu kalkışmanın bedelini canlarıyla ödemiştir. Öte yandan Mehmed, Battal ve Bali Bey'e, Payitaht'tan gelen kervana pusu kuranların başlarını almaları için emir vermiştir. Battal ve Bali Bey, bu görevi yerine getirmek üzere yola çıkmışlardır.

MEHMED FETİHLER SULTANI FRAGMANI İZLE: TRT1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI KONUSU NEDİR?

Mehmed Fetihler Sultanı Dizisi, Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han'ın Bursa'ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmed'in geçmesiyle başlıyor. Genç ve tecrübesiz olarak görülen Mehmed, tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini, Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı veriyor.

SON DAKİKA