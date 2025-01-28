Haberler
Yaşam
Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE (28 Ocak 2025) | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
19:42
Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE (28 Ocak 2025) | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!
TRT 1 ekranlarının tarih kokulu yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölümüyle 28 Ocak 2025 Salı akşamı yayınlanıyor. Serkan Çayoğlu'nun Sultan Mehmed'i canlandırdığı yapımda bu hafta Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkartmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. İşte, TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı!