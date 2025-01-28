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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE (28 Ocak 2025) | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:42

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE (28 Ocak 2025) | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarının tarih kokulu yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölümüyle 28 Ocak 2025 Salı akşamı yayınlanıyor. Serkan Çayoğlu'nun Sultan Mehmed'i canlandırdığı yapımda bu hafta Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkartmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. İşte, TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı!

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE 28 Ocak 2025 | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm izle izle ekranı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümü heyecanla beklenen yapımın bu haftaki bölümünde " Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısı aralanacak." İşte, TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE 28 Ocak 2025 | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. bölümü ile 28 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE 28 Ocak 2025 | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM ÖZET

Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. Ancak bu durum, Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısını aralar. Mehmed, böylesine tehlikeli bir casusun burnunun dibine kadar nasıl yaklaştığını ve bu durumun nasıl fark edilmediğini sorgular. Bunun hesabını kimden veya kimlerden soracaktır?

Kuşatma hazırlıkları sürerken, Papa'nın gözbebeği Salvador'un öldürülmesi Bizans'ta büyük bir krize yol açar. Bu olay, Bizans'ın Mehmed'e karşı alacağı önlemleri nasıl şekillendirecek? Bizans cephesinde stratejiler hızla değişirken, Mehmed'in planlarına karşı nasıl bir savunma geliştirilecek?

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE 28 Ocak 2025 | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

Diğer yanda, düşkün bir halde Kurtçu'nun ocağına sığınan Baltaoğlu, eski görevine dönme umuduyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak onu nasıl bir kader beklemektedir? Bu arzusunu kime açacak? Divan ve ocak çevresinde bu durum nasıl yankılanacak? Kurtçu bu meseleye bir müdahalede bulunacak mı? Çandarlı'nın bu gelişmeler karşısında yapacağı siyasi hamle ne olacak?

Bu sırada Bizans cephesinde, Maria şüpheleri üzerinden atabilecek mi? Bu şüphelerden kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek? Hedef şaşırtmayı başarabilecek mi? Notaras ve Gennadius'un bu durumdaki rolleri ne olacak? Demetrios ve Maria'nın çabaları, Mehmed'i Bizans'ta yaşanan gelişmelerden nasıl haberdar edecek?

Mehmed: Fetihler Sultanı 32. Bölüm İZLE 28 Ocak 2025 | TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle!

Öte yandan, Baltaoğlu'nun gözden düşmesine ve şerefini kaybetmesine sebep olan Harry ile karşılaşması nasıl bir sonuç doğuracak? Baltaoğlu intikam ateşiyle hareket mi edecek, yoksa başka bir yol mu seçecek? Harry bu karşılaşmada nasıl bir tepki verecek?

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