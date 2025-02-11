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Haberler Yaşam MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:12

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyicilerle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, tarihi dokusu ve etkileyici hikayesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Fatih Güler ve Yasin Usta'nın yazdığı bu tarihi yapım, 11 Ocak Salı günü 34. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin tutkulu takipçileri, bu heyecan dolu bölümü kaçırmamak için araştırmalarına hız verirken, yeni bölüm hakkında bilgiler aramaya başladılar. İşte, "Mehmed: Fetihler Sultanı" 31. bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1'in yeni bölüm linki…

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un başrollerini paylaştığı Mehmed: Fetihler Sultanı, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Geçtiğimiz hafta unutulmaz anlar yaşatan dizi, yeni bölümüyle yine heyecan dolu sahneler vaat ediyor. TRT 1'de ekrana gelecek yeni bölüm, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla merakla bekleniyor. İşte, dizinin yeni bölüm izleme ekranı ve tüm detaylar haberin devamında...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

MEHMED: FETİHiLER SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 11 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mehmed: Fetihler Sultanı, sarsıcı gelişmeler yaşanacak. Kanlı bir olayın ardından adaletin sağlanması için soruşturma başlatılırken yeni bölümde entrikalar ve çatışmalar artacak. Konstantiniyye cephesinde ise akıncıların şehre yaklaşması şehirdekileri tedirgin edecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Baltaoğlu Süleyman, çadırında kanlar içinde bulunur. Sultan Mehmed, vakit kaybetmeden soruşturma emri verir. Bu saldırının faili kimdir? Hızır Çelebi, şüphelileri vicdanlarıyla yüzleştirirken, Mehmed sabırsızdır. Geciken adalet fetih sürecini sekteye uğratabilir mi? Çandarlı ise tahkikatın zaman kaybı olduğunu savunurken, perde arkasında gizli planlar dönmektedir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE || 11 Şubat TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Bali Bey, suçlamaların merkezindeyken, akıncılar ile yeniçeriler arasındaki gerilim artar. Tam sular durulacak derken bir pusu haberi gelir ve ortalık yeniden karışır. Mehmed, karmaşayı sonlandırabilecek mi? Zağanos ve Bali Bey ibret taşına getirilirken, Köstenceli Hamza'nın yaptığı beklenmedik hamle dengeleri değiştirir. Gerçek suçlu ortaya çıkabilecek mi?

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