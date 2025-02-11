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Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
23:49
Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?
TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 34. bölümüyle ekrana gelen dizi, izleyicilerden büyük ilgi görürken, gözler şimdi 35. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu olurken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı TRT 1'de izleyiciyle buluştu mu, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?