Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:49

Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 34. bölümüyle ekrana gelen dizi, izleyicilerden büyük ilgi görürken, gözler şimdi 35. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu olurken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı TRT 1'de izleyiciyle buluştu mu, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 35. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan bu tarihî drama, her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen dizi severler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı'nın 35. bölümüyle ilgili detaylar...

Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baltaoğlu Süleyman, çadırında kanlar içinde bulunur. Sultan Mehmed, derhal tahkikatın başlatılmasını emreder. Bu kan hangi el tarafından döküldü? Gerçekler ortaya çıkabilecek mi?

Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Hızır Çelebi, zanlıları vicdanlarıyla baş başa bırakır. Mehmed ise beklemekten yana değildir, adaletin gecikmesi fethe zarar verebilir mi? Öte yandan Çandarlı, tahkikatın vakit kaybı olduğunu söylerken, perde arkasında neler dönmektedir?

Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI KONUSU NEDİR?

Mehmed Fetihler Sultanı Dizisi, Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han'ın Bursa'ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmed'in geçmesiyle başlıyor. Genç ve tecrübesiz olarak görülen Mehmed, tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini, Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı veriyor.

SON DAKİKA