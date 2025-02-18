Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

SON BÖLÜM ÖZETİ

Akıncılara kıyan Murtaza ve diğer asiler hak ettikleri cezayı çekerken, karargâhta dengeler sarsılıyor. Mehmed'in sert adaleti, ordu içinde nasıl bir hava estirecek? Kurtçu bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacak? Esir kampında Harry ile sık sık bir araya gelen Akşemseddin, çeriler, akıncılar ve gönüllüler arasındaki hassas dengeyi nasıl sağlayacak? Bu süreç Mehmed ve Akşemseddin arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?