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Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
20:54
Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi
Her Salı TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 35. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet olarak yer aldığı bu tarihi dizide, bu hafta Konstantiniyye'nin savunması sürerken, Türklerin azimli mücadelesi de devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar büyük bir merakla bekleniyor. İşte Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle bilgisi, tek parça