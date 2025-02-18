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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:54

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

Her Salı TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 35. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet olarak yer aldığı bu tarihi dizide, bu hafta Konstantiniyye'nin savunması sürerken, Türklerin azimli mücadelesi de devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar büyük bir merakla bekleniyor. İşte Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle bilgisi, tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. TRT1 ekranlarında yayınlanan bu tarihi dizinin başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor. Aksiyon ve macera dolu hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çeken dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 35. bölümü izle bilgisi tek parça...

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

MEHMED FETİHLER SULTANI 35. BÖLÜM İZLE

Dizinin 18 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

SON BÖLÜM ÖZETİ

Akıncılara kıyan Murtaza ve diğer asiler hak ettikleri cezayı çekerken, karargâhta dengeler sarsılıyor. Mehmed'in sert adaleti, ordu içinde nasıl bir hava estirecek? Kurtçu bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacak? Esir kampında Harry ile sık sık bir araya gelen Akşemseddin, çeriler, akıncılar ve gönüllüler arasındaki hassas dengeyi nasıl sağlayacak? Bu süreç Mehmed ve Akşemseddin arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

Baltaoğlu'nun katilini bulmak için tahkikatına devam eden Hızır Çelebi, karargâhın çalkantılı atmosferinde ipuçlarını birleştirmeye çalışıyor. Ancak ortalık yangın yeriyken paşalar arasındaki husumet giderek derinleşiyor.

Öte yandan, Bizans dünyasına adım atan Francesco hangi tarafı seçecek? Mehmed'in yanında yer alırsa ne olacak, Konstantinos'a bağlı kalırsa nasıl bir yol izleyecek? Bu karar, fetih sürecini nasıl etkileyecek?

Mehmed: Fetihler Sultanı 35. Bölüm İzle! TRT 1 dizi ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle bilgisi

Baltaoğlu'nun cinayetinin zanlılarından biri olarak görülen Harry, karargâhı ikiye bölen şüphelerin odağında. Hızır Çelebi'nin yürüttüğü soruşturma Harry'nin kaderini belirlerken, karargâhta güven ve ihanet arasındaki çizgi iyice bulanıklaşıyor.

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