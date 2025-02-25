Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:26

Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği tarihi dizi her hafta salı günü ekranlara geliyor. Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Tarih kaynaklarından çıkan sahneleri ile dikkat çeken yapım yeni bölümüyle takip ediliyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip ediliyor. Dizinin takipçileri bu hafta yaşanacaklar için araştırmalarına hız kazandırdı. Tarihi yapımda tansiyon yükseliyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle linki:

Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

MEHMED FETİHLER SULTANI 36. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile 25 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Harry'nin ölümü karargâhta büyük bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bu karmaşayı nasıl yatıştıracak? Çandarlı, Zağanos, Akşemseddin ve Yeniçeriler arasındaki hassas dengeler nasıl korunacak? Fetih öncesi toplanan divanda Mehmed'in alacağı kararlar, ordu içinde nasıl yankı bulacak?


Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Karargâha gelen manevi önderler, askerlerin moralini ve fetih coşkusunu nasıl etkileyecek? Mehmed'in bu isimlerle yapacağı istişare, ordu üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirecek mi?

Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Öte yandan Francesco, kardeşinin ölümünün ardından zorlu bir yol ayrımında. Onu Bizans'a yaklaştıracak teklif kimden gelecek? Mehmed ile olan eski dostluğunu hiçe sayıp Türkleri karşısına mı alacak? Konstantinos, şehrini korumak için hangi yeni hamleleri yapacak ve Mehmed bu hamlelere nasıl karşılık verecek?

Sarayda ise Bahar ve Beyazıd'ı büyük sürprizler beklerken, Evrenosoğlu ve Akıncılar da kaderlerini değiştirecek bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak.

SON DAKİKA