Mehmed Fetihler Sultanı 36. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Öte yandan Francesco, kardeşinin ölümünün ardından zorlu bir yol ayrımında. Onu Bizans'a yaklaştıracak teklif kimden gelecek? Mehmed ile olan eski dostluğunu hiçe sayıp Türkleri karşısına mı alacak? Konstantinos, şehrini korumak için hangi yeni hamleleri yapacak ve Mehmed bu hamlelere nasıl karşılık verecek?



Sarayda ise Bahar ve Beyazıd'ı büyük sürprizler beklerken, Evrenosoğlu ve Akıncılar da kaderlerini değiştirecek bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak.