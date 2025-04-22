MEHMED FETİHLER SULTANI 43. BÖLÜM İZLE: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm tamamı tek parça full HD izle

Sultan Mehmed, Konstantiniyye'nin fethinin ardından bir yandan devleti yeni bir çağa hazırlarken bir yandan da görülmesi gereken hesapları görmeye ant içer. Bu uğurda hangi gizli ve tehlikeli ittifak onu ölümle burun buruna getirecektir? Konstantiniyye'nin Türk İslambol olması için hangi kritik ve tarihi adımlar atılacaktır?