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Mehmed Fetihler Sultanı 44. bölüm fragmanı araştırılıyor! Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır? Gözler TRT 1'de!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:00
Mehmed Fetihler Sultanı 44. bölüm fragmanı araştırılıyor! Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanır? Gözler TRT 1'de!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı'nın 44. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tarihi olaylardan esinlenilerek ekrana taşınan yapımın son bölümü sonrası izleyiciler yeni gelişmeleri merak etmeye başladı. Yeni haftada dizide neler olacağı gündeme gelirken, tanıtımı da ilgiyle takip ediliyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?