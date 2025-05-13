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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:13

Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. İşte, TRT 1 ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.

Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Bu haftaki bölümde Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.,

Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE

13 Mayıs 2025 tarihli Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

MEHMED: FETİHLER SULTANI 45. BÖLÜM ÖZET
Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı'ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur.

Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma'nın ortadan kaybolması, Saltuk'u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma'yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma'yı bulabilecek mi?

Mehmed Fetihler Sultanı 45. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Harem'de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed ona yeni bir görev tevdi etmiş, bu sebeple Sırbistan'a dönüyordur. Harem'de de artık yeni başlangıçlar ufukta görünmemektedir.