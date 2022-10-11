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Haberler Yaşam Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 16:40

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!

Mehmet Ali Çelebi, Twitter'dan yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığını resmen duyurdu. Yapılan resmi açıklamanın ardından "Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Çelebi, daha önce CHP ve Memleket Partisi'nde vekillik yapmış, iki partiden de istifa etmişti. İşte Mehmet Ali Çelebi hakkında bilgiler.

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!

"Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Gelen son dakika haberi ile birlikte Mehmet Ali Çelebi, Twitter'dan yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığını resmen duyurdu. Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk paylaşımı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından bir yazılı açıklama paylaştı. Çelebi yapığı açıklamada, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın derletine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizn hak ve hukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.

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Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.

Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı! Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ilk açıklama!
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