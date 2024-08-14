Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in hayatı

AK Parti'ye geçerek rozetini takacak isimler arasında yer alan Mehmet Begit hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. 23. yaşını kutlayan AK Parti kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Partiye geçecek isimlerden olan Birecik Belediye Başkanı rozetini almaya hazırlanıyor. Peki; Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?