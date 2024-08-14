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Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:09

Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in hayatı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ardından Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Begit AK Parti'ye geçecek isimler arasında yer alıyor. 2 milletvekili, 15 belediye başkanının katılacağı programda Begit'in ismi de araştırılmaya başladı. Peki; Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Mehmet Begit'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in hayatı

AK Parti'ye geçerek rozetini takacak isimler arasında yer alan Mehmet Begit hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. 23. yaşını kutlayan AK Parti kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Partiye geçecek isimlerden olan Birecik Belediye Başkanı rozetini almaya hazırlanıyor. Peki; Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in hayatı

MEHMET BEGİT AK PARTİ'YE KATILACAK İSİMLER ARASINDA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Urfa Birecik Belediyesi'ni DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Begit partisinden istifa etmişti. Begit, bugün AK Parti'ye geçecek ve rozetini takacak.

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Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in hayatı

MEHMET BEGİT KİMDİR?

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine belediye başkanı olarak seçildi.

DEM Parti'de yer alan Begit'in geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiği duyurulmuştu. Begit, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

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