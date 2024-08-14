Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
14:09
Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in hayatı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ardından Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Begit AK Parti'ye geçecek isimler arasında yer alıyor. 2 milletvekili, 15 belediye başkanının katılacağı programda Begit'in ismi de araştırılmaya başladı. Peki; Mehmet Begit kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Mehmet Begit'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...