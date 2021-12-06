Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün, ünlü sanatçının ödül alması sonrası yeniden gündeme geldi. Daha önce ismi Asena Atalay ile anılan iş insanı bir dönem Hande Erçel ile de beraberlik yaşamıştı. Binlerce kişi "Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yaklaşık 5 aydır ünlü popçuyla beraberlik yaşayan isim, Bodrum'da ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olarak da tanınıyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte detaylar...