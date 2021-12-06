Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın şarkıcı seçilen Hadise, sevgili Mehmet Dinçerler'e ödül sonrası yaptığı konuşmada teşekkür etmiş ve ünlü çift magazin gündemindeki yerini almıştır. Bir süredir birliktelikleriyle adlarından söz ettiren ikili geceye adeta damga vurdu. Öte yandan magazin gündeminin takipçileri "Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve hakkında merak edilen detaylar...