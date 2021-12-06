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Haberler Yaşam Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:30

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın şarkıcı seçilen Hadise, sevgili Mehmet Dinçerler'e ödül sonrası yaptığı konuşmada teşekkür etmiş ve ünlü çift magazin gündemindeki yerini almıştır. Bir süredir birliktelikleriyle adlarından söz ettiren ikili geceye adeta damga vurdu. Öte yandan magazin gündeminin takipçileri "Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve hakkında merak edilen detaylar...

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün, ünlü sanatçının ödül alması sonrası yeniden gündeme geldi. Daha önce ismi Asena Atalay ile anılan iş insanı bir dönem Hande Erçel ile de beraberlik yaşamıştı. Binlerce kişi "Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yaklaşık 5 aydır ünlü popçuyla beraberlik yaşayan isim, Bodrum'da ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olarak da tanınıyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte detaylar...

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda.

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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler yaşı, mesleği ve ailesine dair detaylar!

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı.

Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 5 aydır Hadise ile beraberlik yaşıyor.

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