Mekke'nin fethi mesajları ve sözleri; bu kıymetli toprakların fethedilişinin yıl dönümü şerefine milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Ümmül Kura" yani "şehirlerin anası" olarak adlandırılan Mekke-i Mükerreme; 11 Ocak 630 tarihinde Müslüman ordusu tarafından fethedildi. Şehre hoşgörüyü, adaleti, huzuru ve barışı getiren, cahiliye devrini sona erdiren bu önemli olay, 1392'nci yıldönümünde anılıyor. Müslümanlar, Mekke'nin fethi mesajları ile birbirine bu kutlu günü hatırlatıyor. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler.