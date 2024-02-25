Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

CİNAYETLERİ CANAVARCA HİSLE İŞLİYOR!

Meksika içinde yasadışı faaliyet gösteren en büyük kartel yapılanmalarından Sinaloa Karteli'nin infazlardan sorumlu üyelerinden ve 'Artistas Assessino' (Sanatçı Suikastçılar) çetesinin başında olduğu düşünülen Michelle Angelica Pineda, çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre FBI Pineda'nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığını ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği açıkladı.