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Haberler Yaşam Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:12

Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

Meksika'da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı. Meksika'nın en zalim tetikçilerinden biri olarak gösterilen La Chely lakaplı Michelle Angelica Pineda'nın evinden çıkanlar, herkesi şoka uğrattı. Evde yapılan aramalarda 13 bıçak, 1 pala 2 de insan kalbine ulaşıldı!

Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyeleri ortak bir operasyona imza attı. Meksika'nın El Paso şehrinde gerçekleşen operasyonda uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda saklandığı otelde yakalandı.

Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

CİNAYETLERİ CANAVARCA HİSLE İŞLİYOR!

Meksika içinde yasadışı faaliyet gösteren en büyük kartel yapılanmalarından Sinaloa Karteli'nin infazlardan sorumlu üyelerinden ve 'Artistas Assessino' (Sanatçı Suikastçılar) çetesinin başında olduğu düşünülen Michelle Angelica Pineda, çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre FBI Pineda'nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığını ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği açıkladı.

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Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

MEKSİKA'YA TESLİM EDİLDİ

FBI'ın El Paso'dan sorumlu olan özel ajanı John Morales, Pineda'nın Meksika'ya iade edildiğini açıkladı. "Şiddet yanlısı bir suikastçıyı sokaklarımızdan başarılı şekilde uzaklaştırıp, yargılanmak üzere Meksika kolluk kuvvetlerine teslim ettik. Pineda gibi insanların toplumumuzu zehirlemesini önlemek için kolluk kuvvetleri, özel sektör ve yabancı kolluk kuvvetlerindeki ortaklarımızla çalışmak oldukça önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

İLK CİNAYETİNİ 13 YAŞINDAYKEN…

İşlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD ve Meksika güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda'nın, ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediği ortaya çıktı. Pineda'nın ABD'ye yasadışı şekilde geçmeden önce El Paso'nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez'de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu da iddialar arasında yer aldı.

Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!

EVİNDEN ÖYLE ŞEYLER ÇIKTI Kİ…

'La Chely' lakaplı Michelle Angelica Pineda'nın evi olduğu değerlendirilen konutta da aramalar yapıldı. Eve giren ekiplerin gerçekleştirdikleri aramalarda kan donduran detaylar ortaya çıktı. 13 bıçak ve 1 palanın yanı sıra evde 2 de insan kalbine ulaşıldı. Pineda'nın öldürdüğü kişilerin kalbini son dönemde Meksika'da özellikle karteller arasında yaygınlaşan Santa Muerte (Kutsal Ölüm) kapsamında bedenlerden çıkardığı ve kalpleri Santa Muerte sunaklarının önüne koyduğu iddia ediliyor.

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