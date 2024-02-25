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Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
09:12
Meksika’da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda yakalandı: Evinden insan kalbi çıktı!
Meksika'da uyuşturucu karteli tetikçisi Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı. Meksika'nın en zalim tetikçilerinden biri olarak gösterilen La Chely lakaplı Michelle Angelica Pineda'nın evinden çıkanlar, herkesi şoka uğrattı. Evde yapılan aramalarda 13 bıçak, 1 pala 2 de insan kalbine ulaşıldı!