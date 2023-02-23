Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:57

Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da İsias oteli enkazında hayatını kaybeden Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımında oynayan 28 öğrenciden geriye acı hikayeleri kaldı. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen minik bedenlerin hayalleri de yarım kaldı. Kimi doktor, kimi ünlü bir voleybolcu, kimi de diş hekimi olmak istiyordu. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü..

MUHARREM DOĞANTEZ
Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04:17'de meydana gelen büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geride acı dolu hikayeleri kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gelmiş ve İsias Otelinin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti.

Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Bir çoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp öğretmenlerinin gözetiminde kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu.

Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı.

SON DAKİKA