Haberler
Yaşam
Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
06:57
Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi
Kıbrıs'tan geldikleri Adıyaman'da İsias oteli enkazında hayatını kaybeden Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımında oynayan 28 öğrenciden geriye acı hikayeleri kaldı. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen minik bedenlerin hayalleri de yarım kaldı. Kimi doktor, kimi ünlü bir voleybolcu, kimi de diş hekimi olmak istiyordu. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü..