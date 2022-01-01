Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, kimdir? İşte yaşı ve hayatı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Melis Sezen yaşı, hayatı, memleketi gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Sadakatsiz dizisinde Derin rolüne hayat veren ve 2021'de yıldızı parlayan oyunculardan biri olan isim "Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?" soruları ile gündeme geldi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin Derin'i son olarak bir ödül töreninde "Tutuyorum çünkü elimde şu an!" ifadeleriyle oldukça konuşulmuştu. Peki, Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...