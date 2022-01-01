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Haberler Yaşam Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, kimdir? İşte yaşı ve hayatı
Giriş Tarihi: 01.01.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 00:33

Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, kimdir? İşte yaşı ve hayatı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Melis Sezen yaşı, hayatı, memleketi gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Sadakatsiz dizisinde Derin rolüne hayat veren ve 2021'de yıldızı parlayan oyunculardan biri olan isim "Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?" soruları ile gündeme geldi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin Derin'i son olarak bir ödül töreninde "Tutuyorum çünkü elimde şu an!" ifadeleriyle oldukça konuşulmuştu. Peki, Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, Sadakatsiz’in Derin’i kimdir? İşte yaşı ve hayatı

Sadakatsiz dizisinde kariyerinin zirvesine ulaşan güzel oyuncu Melis Sezen hayatına dair detaylarla merak ediliyor. Sevilen isim 2021 yılında adeta yıldızı parlayan oyuncular arasına girmişti. Kanal D ekranlarında ikinci sezonuyla devam eden Sadakatsiz dizisinde Derin rolüne hayat veren Sezen'le ilgili olarak "Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Melis Sezen hakkında merak edilen tüm detaylar...

Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, Sadakatsiz’in Derin’i kimdir? İşte yaşı ve hayatı

MELİS SEZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını,bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

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Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, Sadakatsiz’in Derin’i kimdir? İşte yaşı ve hayatı

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı.2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu.Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu.Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

Melis Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melis Sezen hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, Sadakatsiz’in Derin’i kimdir? İşte yaşı ve hayatı

Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi.Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterdir.

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