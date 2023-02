MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda, Haarlem'de doğmuştur. Aslen İskendurun'ludur. Kendisi İstanbul'da olmakla beraber ailesi hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır. 14 yaşında iken modelliğe başladı. Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimi öğrencisi iken güzellik yarışmaları yüzünden okulu dondurdu.

2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını aldı.