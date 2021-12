Melisa Dicle Gökhan hayatı an itibariyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dubai'de gerçekleşecek olan 32. Miss Model of the World yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanan Melisa Dicle Gökhan kimdir kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. 24 yaşındaki güzel, 12 Ocak'ta Dubai'de düzenlenecek yarışmada jüri karşısına çıkacak. Melisa Dicle Gökhan, 1.86 cm boyunda ve iyi derecede İngilizce biliyor.