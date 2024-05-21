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Haberler Yaşam Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:01

Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak sorusu yanıt arıyor. Kamuda tasarruf paketi açıklandı. Paketin detaylarını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirileceğini bildirdi. Bu noktada binlerce kamu çalışanı ''Memur çalışma saatleri düşecek mi, evden çalışma gelecek mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Yeni çalışma modelinin taslağı ortaya çıktı. Peki, Kamu mesai saatleri değişecek mi, memur çalışma saatleri düşüyor mu? İşte detaylar.

Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

Kamu çalışma saatleri son dakika değişti mi merak ediliyor. Kamuda tasarruf paketi detayları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.'' açıklamasında bulundu. Bu noktada kamuda çalışan kişiler ''Memur mesai saatleri değişecek mi, günde kaç saat mesai olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Devlet Memurları Kanununa göre memurlara uzaktan ve esnek çalışma yönetmeliği hazırlandı. Peki, Memur çalışma saatleri düşecek mi, memurlar evden mi çalışacak? İşte memur çalışma saatleri son durum…

Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

KAMUDA TASARRUF HAREKETİ BAŞLADI! BAKAN ŞİMŞEK 8 MADDELİK PLANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde alınacak önlemleri tek tek açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yakında ilave tedbirlerin de açıklanacağını belirtti.

Tedbirlerin tüm kamuyu kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek,Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' dedi.

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Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' açıklaması sonrası memur çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre memur mesai saatleri kısalmayacak. Sadece 09.00-17.00 olarak belirlenen çalışma saatleri esnetilecek ve evden çalışma sistemi getirilecek.

Ancak kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.

Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

İŞTE KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA TASLAĞI

Paketin kamuoyuna sunumunda dikkat çeken vurgular yapan Bakan Şimşek'in, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştireceğiz" açıklamasındaki bahsettiği modelin taslağına SABAH Memurlar ulaştı. İşte Devlet Memurları Kanununa göre hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği..

Memur çalışma saatleri son dakika: Kamuda uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, memur mesai saatleri kısalacak mı, son durum ne?

DEVLET MEMURLARININ ESNEK ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek için uygulamaya konulacak Devlet memurlarının esnek çalışma şekillerini ve bu çalışma şekillerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 99, 100 ve 231 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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