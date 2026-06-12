Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

SON VERİYLE EN DÜŞÜK MAAŞ 70 BİN TL'Yİ AŞACAK

Halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,15'lik zam gerçekleşmesi halinde 70 bin 030 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 14,11 olarak gerçekleşmesi durumunda ise en düşük memur maaşı 70 bin 623 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı da benzer şekilde artacak. Mevcut durumda 27 bin 772 lira olan aylık, yüzde 13,15 zamla 31 bin 424 liraya ulaşırken, yüzde 14,11'lik zam senaryosunda ise 31 bin 691 liraya yükselecek.