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Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:41
Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış için milyonlarca kamu çalışanının gözü enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıktı. Ocak–mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16,6'lık enflasyon sonrasında memurlar için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Peki, 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...