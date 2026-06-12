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Haberler Yaşam Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:41

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış için milyonlarca kamu çalışanının gözü enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıktı. Ocak–mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16,6'lık enflasyon sonrasında memurlar için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Peki, 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

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Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Temmuz ayında uygulanacak memur maaş zammı, polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer kamu personelinin maaşlarında oluşacak yeni tutarları yeniden gündeme taşıdı. Beş aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte zam hesabında önemli bir eşik aşılırken, gözler şimdi haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Açıklanacak son veriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olacak. Mevcut hesaplamalara göre oluşan yüzde 12,41'lik artış oranı, maaş tablosunda önemli değişiklikler yaşanacağına işaret ediyor.

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

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Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

SON VERİYLE EN DÜŞÜK MAAŞ 70 BİN TL'Yİ AŞACAK

Halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,15'lik zam gerçekleşmesi halinde 70 bin 030 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 14,11 olarak gerçekleşmesi durumunda ise en düşük memur maaşı 70 bin 623 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı da benzer şekilde artacak. Mevcut durumda 27 bin 772 lira olan aylık, yüzde 13,15 zamla 31 bin 424 liraya ulaşırken, yüzde 14,11'lik zam senaryosunda ise 31 bin 691 liraya yükselecek.

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Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

İşte 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam tablosu

Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%13,15 zamlı: 106.803 TL
%14,11 zamlı: 107.701 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Memur (Üniv. Mez) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%13,15 zamlı: 72.868 TL
%14,11 zamlı: 73.483 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%13,15 zamlı: 108.870 TL
%14,11 zamlı: 109.786 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%13,15 zamlı: 75.663 TL
%14,11 zamlı: 76.305 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%13,15 zamlı: 86.727 TL
%14,11 zamlı: 87.469 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%13,15 zamlı: 101.835 TL
%14,11 zamlı: 102.699 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%13,15 zamlı: 91.896 TL
%14,11 zamlı: 92.679 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%13,15 zamlı: 83.019 TL
%14,11 zamlı: 83.720 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%13,15 zamlı: 152.862 TL
%14,11 zamlı: 154.150 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%13,15 zamlı: 102.481 TL
%14,11 zamlı: 103.347 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%13,15 zamlı: 100.945 TL
%14,11 zamlı: 101.802 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%13,15 zamlı: 92.347 TL
%14,11 zamlı: 93.133 TL

Memur Maaş Zammı Hesabı | 2026 Temmuz ayında memur yüzde kaç zam alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Uzman Doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%13,15 zamlı: 170.217 TL
%14,11 zamlı: 171.651 TL

Hemşire (Üniv. Mez) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%13,15 zamlı: 84.601 TL
%14,11 zamlı: 85.320 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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