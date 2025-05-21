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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:25

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Her yıl iki kez zam alan memurlar için Temmuz ayı hesaplamaları başladı. Maaşlarda yapılacak güncellemelerde etkili olacak enflasyon oranları için ilk 4 veri kesinleşti. Toplu sözleşme ve enflasyon oranları ile şekillenen aylıklara göre Ocak döneminde en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak belirlenirken memur emekli maaşı ise 19.616 TL seviyelerindeydi. Temmuz dönemi ücretinin netleşmesi için gözler Mayıs ve Haziran verilerine çevrildi. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte zam hesaplama tablosu

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarında yeni ücretlerin belirlenmesi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Her yıl iki kez olmak üzere enflasyon farkına göre maaşlarına zam alan memurlar gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından toplu sözleşme zammının da belirlemesiyle yeni maaşlar şekillenmiş olacak. 4 aylık veriyle birlikte hesaplamalar yapılmaya başladı. İşte memur zammı hesaplamaları...

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON İLE TABLO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI!
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranı belli oldu. Ocak'ta %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46 ve Nisan ayında %3,00 olarak açıklanan oranlarla birlikte 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %6,94 seviyesine ulaştı. Temmuz 2025'te uygulanacak %5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, kesinleşen zam oranı %12,29'a yükselmiş oldu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI

Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 71.326,73 % 12.29 zamlı maaş: 80.092,79
Genel müdür (1/1) Mevcut maaş: 63.128,72 % 12.29 zamlı maaş: 70.887,24
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 23.958,47 % 12.29 zamlı maaş: 26.902,97
Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 41.454,37 % 12.29 zamlı maaş: 46.549,11
Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 30.167,81 % 12.29 zamlı maaş: 33.875,43
Polis memuru (1/4) Mevcut maaş: 29.663,82 % 12.29 zamlı maaş: 33.309,50
Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 21.118,23 % 12.29 zamlı maaş: 23.713,66
Pratisyen hekim (1/4) Mevcut maaş: 51.454,86 % 12.29 zamlı maaş: 57.778,66
Profesör (1/4) Mevcut maaş: 56.308,63 % 12.29 zamlı maaş: 63.228,96
İmam-hatip Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Avukat (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72