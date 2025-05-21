MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarında yeni ücretlerin belirlenmesi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Her yıl iki kez olmak üzere enflasyon farkına göre maaşlarına zam alan memurlar gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından toplu sözleşme zammının da belirlemesiyle yeni maaşlar şekillenmiş olacak. 4 aylık veriyle birlikte hesaplamalar yapılmaya başladı. İşte memur zammı hesaplamaları...