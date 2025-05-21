MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025:Polis,öğretmen,hemşire... Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI
Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 71.326,73 % 12.29 zamlı maaş: 80.092,79
Genel müdür (1/1) Mevcut maaş: 63.128,72 % 12.29 zamlı maaş: 70.887,24
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 23.958,47 % 12.29 zamlı maaş: 26.902,97
Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 41.454,37 % 12.29 zamlı maaş: 46.549,11
Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 30.167,81 % 12.29 zamlı maaş: 33.875,43
Polis memuru (1/4) Mevcut maaş: 29.663,82 % 12.29 zamlı maaş: 33.309,50
Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 21.118,23 % 12.29 zamlı maaş: 23.713,66
Pratisyen hekim (1/4) Mevcut maaş: 51.454,86 % 12.29 zamlı maaş: 57.778,66
Profesör (1/4) Mevcut maaş: 56.308,63 % 12.29 zamlı maaş: 63.228,96
İmam-hatip Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Avukat (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72