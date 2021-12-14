Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Aralık ayıyla beraber gündeme gelen zam oranı bilindiği üzere geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kararlaştırılmıştı. Şimdilerde binlerce kişi "2022 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Memurların ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirilmişti. Peki, 2022 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...