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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:53

Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Aralık ayıyla beraber gündeme gelen zam oranı bilindiği üzere geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kararlaştırılmıştı. Şimdilerde binlerce kişi "2022 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Memurların ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirilmişti. Peki, 2022 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Memur maaş zammı için gözler gelece son dakika açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde memurların maaşına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışla beraber enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı ifade edilmişti. "Memur zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında yerini alıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan kararda vatandaşların maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Memur maaş zammı SON DAKİKA belirlendi! 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.

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