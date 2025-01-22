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Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 07:53

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

Emekli ve memur maaşlarındaki zam farklarının ne zaman ödeneceği konusu, araştırmaların odağında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle, 6 aylık enflasyon farkı netleşmişti. Bu fark, emekli ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını da kesinleştirdi. Memur ve emekli maaşı düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasının ardından, binlerce kişi için zammın resmi olarak yürürlüğe girmesi sağlanacak. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

2025 yılı emekli ve memur maaş farkları, ocak ayında maaşlarını almaya başlayan milyonlarca çalışan ve emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşen zam oranları, maaş farklarının ne zaman ödeneceği sorusunu gündeme getirdi. Tüm gözler, maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi ve bu konuda TBMM Genel Kurulu'ndan yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, zamlı emekli ve memurların maaş farkları ne zaman hesaplarına yatacak? İşte, ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının açıklanmasının ardından, yeni maaş ödeme tarihleri de duyuruldu.

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alacaklar. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2025 yılı için emekli maaş zammı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen enflasyon farkıyla hesaplandı. Temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için yüzde 2,47, eylül ayı için yüzde 2,97, ekim ayı için yüzde 2,88, kasım ayı için yüzde 2,24 ve aralık ayı için ise yüzde 1,03'lük enflasyon farkı dikkate alındı. Bu oranlar, toplamda yüzde 15,75'lik bir enflasyon farkı oluşturdu. Böylece, emekliler 2025 yılında yüzde 15,75'lik bir maaş zammı alacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

2025 yılı Ocak ayı emekli maaşı zammı belli olduktan sonra, zamlı maaşlar 17 Ocak itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi, tahsis numarasına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte 4A, 4B ve 4C emeklileri için ödeme günleri:

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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