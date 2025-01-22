MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025: Ocak ayı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, son durum ne?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2025 yılı için emekli maaş zammı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen enflasyon farkıyla hesaplandı. Temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için yüzde 2,47, eylül ayı için yüzde 2,97, ekim ayı için yüzde 2,88, kasım ayı için yüzde 2,24 ve aralık ayı için ise yüzde 1,03'lük enflasyon farkı dikkate alındı. Bu oranlar, toplamda yüzde 15,75'lik bir enflasyon farkı oluşturdu. Böylece, emekliler 2025 yılında yüzde 15,75'lik bir maaş zammı alacak.