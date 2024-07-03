Haberler
Yaşam
Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:35
Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!
Sosyal yardım alanlara müjde. Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli ve memur maaşı zammı açıklandı. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışın yanı sıra evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı da zamlandı. Peki; sosyal yardım ödemleri ne kadar arttı? İşte Temmuz zammı sonrası zamlı evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı listesi…