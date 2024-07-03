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Haberler Yaşam Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:35

Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

Sosyal yardım alanlara müjde. Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli ve memur maaşı zammı açıklandı. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışın yanı sıra evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı da zamlandı. Peki; sosyal yardım ödemleri ne kadar arttı? İşte Temmuz zammı sonrası zamlı evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı listesi…

Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

Milyonlarca vatandaşın geliri artıyor! Memur maaşlarına gelen zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ücretlerinde artış yaşandı. İşte yeni maaşlar ve ücretler…

Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

PEKİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE HANGİ MAAŞLAR DEĞİŞTİ?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte pek çok maaş ve ücretlerde artışa gidildi.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

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Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

İŞTE KALEM KALEM YENİ VE ZAMLI MAAŞLAR!

65 YAŞ AYLIĞI 4 BİN LİRAYI AŞACAK

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık aylık, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya yükselecek.

Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

EVDE BAKIM DESTEĞİ 9 BİN LİRAYI GEÇECEK

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de artacak. 7 bin 608 lira olan destek ödemesi, %19.31'lik artışla 9 bin 77 liraya ulaşacak.

Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

ENGELLİ AYLIKLARINA DA ZAM GELDİ

Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı ise 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükselecek.

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