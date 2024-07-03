Memur ve emekli zammı ile hangi maaşlar değişti? Sosyal yardım alanlar dikkat! İşte kalem kalem yeni ve zamlı maaşlar!

ENGELLİ AYLIKLARINA DA ZAM GELDİ

Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı ise 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükselecek.