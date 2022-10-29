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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 12:33

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2023 öncesi memur zammı hesaplama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere memur maaşı zam oranı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon rakamları ile belirlenecek. 3 aylık veri geride kalırken gözler 4. verinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranıyla beraber hem emekli hem de memur zam oranı için daha net bir tablo oluşacak. Bu kapsamda yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak eden memur ve memur emeklileri ''2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? İşte, memur zammı son dakika gelişmeleri ve meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu!

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Memur zam oranı hesaplama tablosu, enflasyon verileri ile şekilleniyor. 3 aylık verinin belli olmasının ardından sıra Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak 4. verilere geldi. Ekim ayı enflasyon oranı memur maaş zammı için belirleyici unsur olacak. Bu kapsamda yeni yılda geçerli olacak maaşlar için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte, memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son dakika gelişmeleri…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

En düşük memur zammı resen artışla beraber 9.707 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kurlu için 3 aylık zam oranı olarak kesinleşti.

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