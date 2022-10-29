Ocak 2023 öncesi memur zammı hesaplama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere memur maaşı zam oranı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon rakamları ile belirlenecek. 3 aylık veri geride kalırken gözler 4. verinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranıyla beraber hem emekli hem de memur zam oranı için daha net bir tablo oluşacak. Bu kapsamda yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak eden memur ve memur emeklileri ''2023 Ocak memur maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? İşte, memur zammı son dakika gelişmeleri ve meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu!