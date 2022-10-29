SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.