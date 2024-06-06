Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşı ne kadar olacak son dakika açıklamaları ile yanıt arıyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli ve memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye sadece 1 veri kalırken memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başlandı. Polis, doktor, öğretmen hemşire maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler…