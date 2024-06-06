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Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:45
Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte gözler emekli ve memur zam oranı için gelecek açıklamalara çevrildi. Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Son veriye sayılı günler kalırken ''En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi meslekleri yürüten vatandaşlar, Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri...