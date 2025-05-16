MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA HESAPLAMA YAPILDI!

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranı belli oldu. Ocak'ta %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46 ve Nisan ayında %3,00 olarak açıklanan oranlarla birlikte 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %6,94 seviyesine ulaştı. Temmuz 2025'te uygulanacak %5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, kesinleşen zam oranı %12,29'a yükselmiş oldu.