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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:35

MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, Temmuz ayında gerçekleşecek maaş güncellemeleriyle ilgili ilk öngörüler ortaya çıktı. Yıl içerisinde iki defa yapılan ücret artışlarında, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı etkili oluyor. 2025 Ocak döneminde en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak belirlenirken, memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL civarındaydı. Temmuz ayındaki zam oranları ve net maaş tutarları ise sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylı zam tahminleri ve hesaplamalar...

MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

Memur maaş zamları için merakla beklenen TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandı ve Nisan ayı enflasyon farkı netleşti. Yılda iki defa yapılan memur ücret artışlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla yeni maaş tutarları şekilleniyor. Kalan üç aylık enflasyon verileri için gözler şimdi önümüzdeki döneme çevrilirken, mevcut 3 aylık veriler baz alınarak zam tahmin tablosu hazırlandı. İşte, memur maaş zamlarına ilişkin güncel hesaplamalar...

MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA HESAPLAMA YAPILDI!
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranı belli oldu. Ocak'ta %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46 ve Nisan ayında %3,00 olarak açıklanan oranlarla birlikte 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %6,94 seviyesine ulaştı. Temmuz 2025'te uygulanacak %5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, kesinleşen zam oranı %12,29'a yükselmiş oldu.

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MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR ZAMMI 2025 YENİ HESAP: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaş ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI

Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 71.326,73 % 12.29 zamlı maaş: 80.092,79
Genel müdür (1/1) Mevcut maaş: 63.128,72 % 12.29 zamlı maaş: 70.887,24
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 23.958,47 % 12.29 zamlı maaş: 26.902,97
Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 41.454,37 % 12.29 zamlı maaş: 46.549,11
Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 30.167,81 % 12.29 zamlı maaş: 33.875,43
Polis memuru (1/4) Mevcut maaş: 29.663,82 % 12.29 zamlı maaş: 33.309,50
Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 21.118,23 % 12.29 zamlı maaş: 23.713,66
Pratisyen hekim (1/4) Mevcut maaş: 51.454,86 % 12.29 zamlı maaş: 57.778,66
Profesör (1/4) Mevcut maaş: 56.308,63 % 12.29 zamlı maaş: 63.228,96
İmam-hatip Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72
Avukat (1/4) Mevcut maaş: 29.415,55 % 12.29 zamlı maaş: 33.030,72