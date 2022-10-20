Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:10

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

Yeni yıla sayılı günler kalırken en sık araştırılan konulardan biri de memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı oldu. Bilindiği üzere memur zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon verilerinden doğan farka göre belirlenecek. Yeni yıl için memur maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, yaptıkları açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zam oranlarının enflasyonun üzerinde olacağını vurgulamıştı. İşte, 2023 Ocak zammı ile yeni memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.