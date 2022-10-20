Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:10

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

Yeni yıla sayılı günler kalırken en sık araştırılan konulardan biri de memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı oldu. Bilindiği üzere memur zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon verilerinden doğan farka göre belirlenecek. Yeni yıl için memur maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, yaptıkları açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zam oranlarının enflasyonun üzerinde olacağını vurgulamıştı. İşte, 2023 Ocak zammı ile yeni memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

Yılsonuna yaklaşılmasıyla beraber memur zammı hesaplama işlemleri başladı. Ocak 2023'te netleşecek olan memur zam oranı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları temel alınarak kararlaştırılacak. 3 aylık oranın geride kalmasıyla beraber öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamalara göre 2023 memur zam oranı, enflasyon oranının üstünde tutulacak. Peki, yeni memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, kim ne kadar maaş alacak? İşte, 2023 memur zammı hesaplama tablosu ve son veriler.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı memur maaş tablosu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile memur maaşlarına çifte zam sinyali!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

SON DAKİKA