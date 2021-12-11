Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz günlerde memurların maaşına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışla beraber enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı ifade edilmişti. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından gelen bu açıklama sonrasında "Memur zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2021 Memura ek zam nedir, ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama ekranı ve detaylar...