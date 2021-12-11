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Haberler Yaşam Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 09:19

Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz günlerde memurların maaşına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışla beraber enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı ifade edilmişti. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından gelen bu açıklama sonrasında "Memur zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2021 Memura ek zam nedir, ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama ekranı ve detaylar...

Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

Milyonlarca memuru ilgilendiren açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. "2022 Memur zammı ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları Aralık ayıyla beraber yanıt aramaya başladı. Son açıklamada; Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek zam yapıldığı bildirildi. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlanmış Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı memur maaşı hesaplama ekranı...

Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Memur zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri - 2022 Memur ne kadar, kaç TL olacak, zammı ne zaman verilecek?

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.

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