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Haberler Yaşam Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:17

Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. 4 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zammı hesaplanırken, son iki veri için Piyasa Katılımcıları Anketi tahminleri ele alındı. Bu tahminler doğrultusunda Temmuz zammı için 6 aylık enflasyon hesaplamaları başladı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Memurlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı alıyor. Yılın ilk verisi geride kalırken, gözler yılın ikinci verisi için maaş zammının ne kadar olacağına odaklandı. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselmişti. Peki, 2025 Temmuz'da memur zammı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanır? İşte, 6 aylık enflasyona göre tahmini hesaplama tablosu...

Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

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Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temuz memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.