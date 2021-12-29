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Giriş Tarihi: 29.12.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 07:42

Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranı beklenirken memur maaş zammı son dakika gelişmeleri gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memur ve emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35 oranındaki zam kararı memura ek zam olacak mı, Ocak 2022 memur zammı ne kadar sorusunu gündeme taşımıştı. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla en düşük ve en yüksek memur maaşını merak ediyor. Peki Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte son detaylar…

Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Ocak 2022 memur zammı son dakika… Yeni yıla girmeye yakın 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi tarafından zam oranı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memuru ve memur emeklisini koruma talimatı üzerine, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ışığında zamlar netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklanmıştı. Peki Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK, EK ZAM VAR MI?

Memur maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen veya yüzde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. o da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak.

SON DAKİKA | EK FARKLA ZAM ALINACAK

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek.

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Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

MEMUR MAAŞINA EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Tüm kesimler için ek zamlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak ek zam yapılmadan maaşlar kaç liraya çıkacak onun da detaylarına bakalım..

*MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, tahmini enflasyon artışı ile aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ayrıca ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak. Yüzde 16.2'lik Ocak zammı tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.

Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liralık ödeme, 2022'nin ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak. Bu rakamlar ek protokolle yapılacak ek zam sonrası daha da yükselebilecek.

*MEMUR EMEKLİSİ: Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinin de Ocak'ta memurlar için planlanan ek zamdan yararlanması bekleniyor.

*SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Buna göre en düşük aylık; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için de hazırlıklar sürüyor.

Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?
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