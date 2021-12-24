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Giriş Tarihi: 24.12.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 20:33

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati tarafından memur ve emeklileri ilgilendiren son dakika haberi geldi. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecekken 2022 Ocak memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam kararı alınmıştı. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı? İşte son açıklamalar…

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

Ocak 2022 memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak Bakan Nebati'den konuyla ilgili "Memnun edecek bir çalışma olacak" açıklaması gelmişti. Öte yandan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararlaştırılmış ve memurlara ek zam konusu gündeme taşınmıştı. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.

Nebati, gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonun düşüş eğilimini ilk çeyrekten sonra bekliyordunuz. Şimdiki beklentiniz ne? Bugünden itibaren... Fiyatlara yansıdı ve fiyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz. Büyük firmalarımız fiyatları geri çekmeye başladı."

Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlara ek artışlar yapıldığını ve ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldığını aktaran Nebati, bundan dolayı kendilerine teşekkür edildiğini söyledi.

Nebati, bütün bu enstrümanlarla tüm esnafa, üreticiye ve işletmeciye çok önemli desteklemelerde bulunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız."

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Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur için Ocak'ta seyyanen zam imkanı doğdu. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada doktorlar için yapılan seyyanen artışın diğer sağlık çalışanları ve tüm kamu personeli için genişleyeceği duyuruldu. Böylece tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artış daha yapılması gündeme geldi. Yeni artış yapılacak ek protokolle gerçekleşecek ve enflasyondaki artış göz önüne alınarak belirlenecek. Bu artış seyyanen olarak memurların zamlı maaşlarına eklenecek.

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak ayı En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, ek zam yapılacak mı?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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