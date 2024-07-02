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Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 07:48

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler son veriye çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar, maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam belli olacak. Peki, 2024 memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam uygulanacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaş tablosu!

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ikinci yarısında yeni zam oranına odaklandı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? 6 ylık enflasyon farkı ne kadar?

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

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MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

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