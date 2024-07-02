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MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
07:48
TÜİK taraflıdan Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler son veriye çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar, maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam belli olacak. Peki, 2024 memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam uygulanacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur maaş tablosu!