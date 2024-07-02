MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ikinci yarısında yeni zam oranına odaklandı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? 6 ylık enflasyon farkı ne kadar?