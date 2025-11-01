Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2025 16:56

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak 2026 memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan döneme ait enflasyon farkı ortaya çıktı. Kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, toplu sözleşme zammı da eklenerek netleşecek. Polis, öğretmen, hemşire, ebe gibi birçok meslek grubu için ayrı ayrı maaş hesaplama tabloları hazırlanıyor. Peki, 2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek? İşte detaylar...

Ocak 2026 ile 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık veriyle birlikte memur maaşlarında artışa gidilecek. Temmuz ve Ocak ayları olacak şekilde yılda iki kez zamlanan aylıklar için gözler TÜİK'e çevrildi. Polis,öğretmen,ebe, hemşire vb. meslek gruplarının maaşlarında yaşanacak artış için toplu sözleşmede etkili olacak. Peki, Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi sonrasında, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı ile kesin zam oranı netlik kazanacak. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık verilere göre, memur ve memur emeklilerine yansıyacak kesinleşmiş zam oranı %13,64 olarak hesaplandı.

TEMMUZ AYI MEMUR ZAM ORANI!

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşına yapılan zam yüzde 15,57 olarak belirlendi. Altı aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme artışı da maaşlara yansıtıldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43.726 TL'den 50.503 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.617 TL'den 22.671 TL'ye yükseldi.

Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu

Toplam enflasyon: Yüzde 16,85

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76

MEMUR MAAŞINA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu sendikaları ile işveren temsilcilerinin 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine hakem heyeti devreye girmişti. 6,5 milyon çalışanı ilgilendiren zam oranı, hakem heyetinin toplantısının ardından kesinleşti.

YENİ MAAŞ HESABI

Yeni açıklanan enflasyon verisine göre maaş zam tablosu da değişti

  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65
