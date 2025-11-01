MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak 2026 ile 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık veriyle birlikte memur maaşlarında artışa gidilecek. Temmuz ve Ocak ayları olacak şekilde yılda iki kez zamlanan aylıklar için gözler TÜİK'e çevrildi. Polis,öğretmen,ebe, hemşire vb. meslek gruplarının maaşlarında yaşanacak artış için toplu sözleşmede etkili olacak. Peki, Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?