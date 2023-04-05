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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 22:16

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken memura zam konusu da araştırılmaya başladı. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 36 oranındaki artış sonrası gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Memura ek zam var mı, gelecek mi, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Öte yandan 2023 Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar olacak sorusu da gündemde. İşte, memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Emekli maaşlarına ve bayram ikramiyesine uygulanan artış sonrası memurlar da araştırmalarını sürdürüyor. Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları takip edilirken 2023 temmuz zammı için de ilk veriler ortaya çıkmaya başladı Peki, memura zam gelecek mi? İşte, memur maaş zammı son durum…

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK AYLIĞA EMEKLİ ZAMMI!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

MAAŞ TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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