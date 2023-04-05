MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Temmuz zammında ilk veriler! Memura zam var mı, ne zaman gelecek? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken memura zam konusu da araştırılmaya başladı. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 36 oranındaki artış sonrası gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Memura ek zam var mı, gelecek mi, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Öte yandan 2023 Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar olacak sorusu da gündemde. İşte, memur zammı son dakika haberleri…