Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 08:02

Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin de göz önüne alınarak belirlendiği maaşlarda şimdi gözler Ocak ayındaki yılın son enflasyonuna çevrildi. Öte yandan "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere asgariye de yapılan tarihi zam sonrası memurlar için de ek zam konusu gündeme taşınmıştı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Aralık ayının son haftasıyla beraber gündemden düşmeyen konulardan biri de memur zammı oldu. Son dönemde konuşulan ek zam konusu ile beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü Ocak ayında gelmesi beklenen açıklamaya çevirdi. 2022 yılına ilişkin zam görşmeleri bilindiği üzere Ağustos ayında gerçekleşmişti. Vatandaşlar "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla beklenen memur zam oranı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.

Nebati, gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

"Enflasyonun düşüş eğilimini ilk çeyrekten sonra bekliyordunuz. Şimdiki beklentiniz ne? Bugünden itibaren... Fiyatlara yansıdı ve fiyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz. Büyük firmalarımız fiyatları geri çekmeye başladı."

Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlara ek artışlar yapıldığını ve ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldığını aktaran Nebati, bundan dolayı kendilerine teşekkür edildiğini söyledi.

Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Nebati, bütün bu enstrümanlarla tüm esnafa, üreticiye ve işletmeciye çok önemli desteklemelerde bulunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız."

Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

SON DAKİKA