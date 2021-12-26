Memur zammı son dakika gelişmeleri - Memura ek zam olacak mı? 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin de göz önüne alınarak belirlendiği maaşlarda şimdi gözler Ocak ayındaki yılın son enflasyonuna çevrildi. Öte yandan "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere asgariye de yapılan tarihi zam sonrası memurlar için de ek zam konusu gündeme taşınmıştı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...