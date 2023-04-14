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Haberler Yaşam Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:54

Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

Memura zam haberleri araştırılmaya başladı. Temmuz zammı için geri sayım başlarken enflasyon verileri birikiyor. Memur zammı son dakika temmuz 2023 oranı gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşına ve bayram ikramiyesine uygulanan zam için araştırmalar devam ediyor. Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. İşte, memur zammı son dakika temmuz 2023 haberleri…

Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2023 Temmuz için araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip edilen süreçte en düşük memur maaşı ne kadar olacak merak konusu. Emekliye yapılan zammın ardından memur için de bekleyiş başladı. Toplu sözleşme zammı da alacak memurlar yılın ikinci yarısından itibaren maaşlarına güncelleme alacak. Memur zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, memura ek zam var mı, ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

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