Haberler Yaşam Memur zammı son dakika Temmuz 2023: Veriler toplanıyor! Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, memur maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:54

Memura zam haberleri araştırılmaya başladı. Temmuz zammı için geri sayım başlarken enflasyon verileri birikiyor. Memur zammı son dakika temmuz 2023 oranı gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşına ve bayram ikramiyesine uygulanan zam için araştırmalar devam ediyor. Memura ek zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. İşte, memur zammı son dakika temmuz 2023 haberleri…