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Haberler Yaşam Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:04

Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur maaşlarına yapılacak 2023 Ocak zammı için hesaplamalar yılsonuna doğru hız kazandı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları için 4 aylık veri netleşirken geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek olan memur zammı tahminleri 4 aylık enflasyon verilerine göre yapılıyor. Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı için farklı bir hazırlık olduğu bilinirken gözler 2023 Ocak memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. Peki, Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri.

Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı hesaplama işlemleri ile 2023 Ocak zamlı memur maaşları ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak olan emekli ve memur zammı maaş tablosu, Ocak 2023'te netliğe kavuşacak. Toplu sözleşme zammı ve ek zam ile birlikte değerlendirilen öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları için 4 aylık oran geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları süren emekli ve memur zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı ile memur maaş zammı tablosu…

Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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