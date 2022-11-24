Memur zammı tahminleri 2023 Ocak: 4 aylık enflasyon farkı ile yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur maaşlarına yapılacak 2023 Ocak zammı için hesaplamalar yılsonuna doğru hız kazandı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları için 4 aylık veri netleşirken geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek olan memur zammı tahminleri 4 aylık enflasyon verilerine göre yapılıyor. Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı için farklı bir hazırlık olduğu bilinirken gözler 2023 Ocak memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. Peki, Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri.