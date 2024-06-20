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ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:22
ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...
TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar, maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, temmuz ayında netlik kazanacak. Peki, 2024 memur zammı ne kadar olacak? İşte, 2024 son 1 veri!