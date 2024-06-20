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Haberler Yaşam ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:22

ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar, maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, temmuz ayında netlik kazanacak. Peki, 2024 memur zammı ne kadar olacak? İşte, 2024 son 1 veri!

ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

Memur maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklandı. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur, Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? ?

ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

MEMUR ZAMMI 2024 İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşti.

5 aylık enflasyon verisi 6,72 olarak hesaplandı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık verilere göre % 17,04 oranında zam alacak. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak

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ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı kaç liraya yükselecek? Son 1 veri! Polis, Öğretmen, Hemşire...

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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