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Giriş Tarihi: 03.01.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 23:14

Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

Aile yardımı detayları Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, verdiği müjdeli haberlerle de vatandaşın yüzünü güldürdü. Çalışmayan eş, 6 yaşından küçük ve büyük çocuklar için ayrı ayrı uygulanacak olan aile yardımı miktarı da belirlendi. Bunun üzerine memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu soruları yanıt buldu. İşte çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı detayları…

Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararların yanı sıra aile yardımı hakkındaki gelişmeleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde milyonlarca çalışan aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu diye araştırıyor. Memurlara ek zam müjdesinin yanı sıra emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmenin de altını çizen Erdoğan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuklular için aile desteği ücretlerini duyurdu. İşte, çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı ücretleri…

Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

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Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

2022 AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir."

Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

GÜNCEL AİLE YARDIMI ÜCRETLERİ

Çalışmayan eş için: 521 TL

6 yaşından küçük çocuklar için: 115 TL

6 yaşından büyük çocuklar için: 57 TL

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