Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

Aile yardımı detayları Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, verdiği müjdeli haberlerle de vatandaşın yüzünü güldürdü. Çalışmayan eş, 6 yaşından küçük ve büyük çocuklar için ayrı ayrı uygulanacak olan aile yardımı miktarı da belirlendi. Bunun üzerine memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu soruları yanıt buldu. İşte çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı detayları…