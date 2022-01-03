Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Çalışan, çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."