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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 16:34

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

Mayıs ayına kısa süre kala gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını incelemeye başladı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, düşecek mi yükselecek mi? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

Merkez bankası Mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayının sonlarına doğru gözler her ay düzenli olarak toplanan PPK toplantısına çevrildi. Faizlerin düşüp düşmeyeceği konusu için karar merakla beklenen bu tarihte netleşecek. Bu noktada "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantının tarihi ise belli oldu. Peki, 2022 Mayıs ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın 5. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

NİSAN KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Nisan ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

FAİZ KARAR METNİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası, PPK toplantısı Nisan ayının başında Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararı için açıklamada bulundu. Faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini yayımladı.

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