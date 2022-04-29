Mayıs ayına kısa süre kala gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını incelemeye başladı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, düşecek mi yükselecek mi? İşte detaylar...