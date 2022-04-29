Merkez bankası Mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayının sonlarına doğru gözler her ay düzenli olarak toplanan PPK toplantısına çevrildi. Faizlerin düşüp düşmeyeceği konusu için karar merakla beklenen bu tarihte netleşecek. Bu noktada "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantının tarihi ise belli oldu. Peki, 2022 Mayıs ayı TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...