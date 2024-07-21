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Haberler Yaşam Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:48

Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı gündemde. Merkez Bankası PPK takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yatırımcıların gözü karara çevrildi. Piyasaları ve yatırımcıları etkileyecek karar için toplantı gündemde. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz ay yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Peki Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası kararı faiz kararı açıklanıyor.TCBM PPK toplantı tarihi ve kararı gündeme yerleşti. Geçtiğimiz ay yüzde 50'de sabit kalan faiz kararı bu ay yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Peki Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

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Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

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Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TCMB HAZİRAN FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı belirtilen duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını teyit ettiği aktarıldı.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu kaydedilerek, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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