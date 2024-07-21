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Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
23:48
Merkez Bankası Faiz Kararı bekleniyor! TCBM kararı ne zamani hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı gündemde. Merkez Bankası PPK takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yatırımcıların gözü karara çevrildi. Piyasaları ve yatırımcıları etkileyecek karar için toplantı gündemde. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz ay yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Peki Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?