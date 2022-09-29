Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…