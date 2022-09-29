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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022
Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:14

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı, PPK toplantısı sonrası açıklandı ve faiz indirimine gidildi. 2022 yılında ilk 7 ay faizler sabit kalırken, son iki ay indirime gidilmesi sonucu vatandaşlar ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır, faiz beklentisi ne sorusunu yöneltiyor. Her ay düzenlenen toplantı hakkında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da cevap arıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022 ile detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, vatandaşların sorduğu sorular arasında yer alıyor. İç ekonomiyi etkileyen TCMB faiz kararı için sorulan sorular arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

2022 EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar, saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 9. faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, politika faizleri 100 baz indirilerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmiş durumda.

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