Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı, PPK toplantısı sonrası açıklandı ve faiz indirimine gidildi. 2022 yılında ilk 7 ay faizler sabit kalırken, son iki ay indirime gidilmesi sonucu vatandaşlar ekim ayı Merkez Bankası faiz iner mi, sabit mi kalır, faiz beklentisi ne sorusunu yöneltiyor. Her ay düzenlenen toplantı hakkında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da cevap arıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022 ile detaylar…