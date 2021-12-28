Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.
"STOPAJ UYGULANMAYACAK"
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.