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Haberler Yaşam Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:28

Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kur korumalı TL mevduatı için günlük kur rakamı açıklandı. Güncel Merkez Bankası kur rakamlarına göre, dolar bugün 11 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

Merkez Bankası günlük kur rakamı duyuruldu. Güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları için araştırma yapan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre bugün dolar ve euro kaç TL oldu diye araştırıyor. 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ışığında dolar 11 TL, euro ise 12.89 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri…

Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

28 ARALIK MERKEZ BANKASI KURLARI

TCMB DOLAR KURU

ALIŞ: 11.3900

SATIŞ: 11.4105

TCMB EURO KURU

ALIŞ: 12.8903

SATIŞ: 12.9135

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Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Yapılan yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı. İşte açıklamanın tamamı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

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