Merkez Bankası günlük kur rakamı açıklandı: 28 Aralık 2021 yeni dolar kuru verileri ile güncel TCMB euro ve dolar kuru alış satış rakamları

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Yapılan yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı. İşte açıklamanın tamamı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.